130 обращений поступило в департамент по защите прав потребителей

Общество

19:38 20 Октября 2020

Купила смарт-часы в подарок сестре. Но цвет презента имениннице не понравился. Пришли в магазин обменять, а продавцы отказали. Почему? Чек ведь на руках. Такой вопрос поступил от североказахстанки во время брифинга. Ответа на него спикер не знает. Но ясно одно — покупательница имела полное право обменять товар.

Лазьм Мияшева, руководитель департамента по защите прав потребителей СКО:

— Если товар надлежащего качества, Вы имеете право вернуть его в течение 14 календарных дней. Если он не подошёл по параметрам, конфигурации или по другим причинам. Но обязательное условие: товар не был в эксплуатации, сохранены все его потребительские свойства, ярлыки, упаковка и т.д. 

И желательно, чтобы был чек. Если его нет, можно заручиться фото- или видеоподтверждением, либо показаниями свидетелей. Но проще доказать правоту всё же с помощью квитка. Поэтому лучше его сохранить.

При покупке бракованного товара вернуть его можно в течение гарантийного срока. Он должен быть указан на товаре. Если его нет, то у человека есть два года, чтобы выдвинуть претензию.

Часто североказахстанцы обращаются с жалобой на интернет-магазин WildBerries. Девушка заказала одежду, размер не подошёл. Вернула обратно три недели назад. А деньги до сих пор не поступили.

Лазьм Мияшева, руководитель департамента по защите прав потребителей СКО:

— Данный вопрос на контроле нашего центрального органа — комитета по защите прав потребителей. Все потребители, которым не возвращены деньги именно этим интернет-магазином, имеют право обратиться через портал электронного правительства или телеграмм-бот комитета напрямую в департамента Алматы или в областные департаменты по месту жительства. 

Вопрос с этим интернет-магазином решили. Деньги вернули почти всем обратившимся. Всего за 9 месяцев этого года в департамент поступило 130 жалоб и вопросов от потребителей.

 

Айгерим Мукашева

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