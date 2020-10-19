Три девятиэтажки в Петропавловске строят по улице Уалиханова

Абай Альжанов корреспондент:

— Ещё в прошлом году на этом месте по улице Уалиханова находился частный сектор. Некоторые дома были в плачевном состоянии. Старое жилье снесли, в июле этого года начали строительство 3-х многоквартирных домов.

Одну из многоэтажек возводит местная фирма — ТОО «Альфа-Север». Подрядная организация произвела заливку фундамента, сейчас идёт монтаж бетонных блоков. В ближайшее время здесь приступят к кирпичной кладке. Все стройматериалы — отечественного производства. На объекте трудятся больше 30 человек. Бауржан Тлеубаев — слесарь с многолетним стажем. В компании работает с июля.

Бауржан Тлеубаев, слесарь ТОО «Альфа-Север»

— Все устраивает. Зарплата хорошая. Рабочий график с 8 до 9 вечера. Воскресенье выходной.

-Какая у вас зарплата если не секрет?

— 170 тысяч.

— Во время карантина были проблемы?

-Были, когда дома сидели, до этого работал по объему в частной фирме.

Новый дом рассчитан на 72 квартиры. Это 34 — трехкомнатных, 36 — двухкомнатных и 2 — однокомнатные. Общая жилплощадь составляет 2200 квадратных метров. Стоимость проекта оценивается примерно в 780 миллионов тенге. Новый дом планируют ввести в эксплуатацию в июне 2021-го.

Владимир Елгащин, прораб ТОО «Альфа-Север»:

— Работы идут по плану. У нас есть график. Делаем все по порядку. Монтаж блоков произвели, далее кирпичная кладка. И так дальше и дальше… до 9 этажа.

Ни для кого не секрет, что с каждым годом областной центр преображается. Особенно видно это, когда на месте старых кварталов, ветхих домов появляются новые высотки. Стоит отметить, всего в Петропавловске сейчас возводят 22 многоэтажки.

Абай Альжанов