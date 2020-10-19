Соблюдение масочного режима проверяют на предприятиях Петропавловска

В первую очередь мониторинговая группа посетила ТОО «Основание». Компания работает в сфере строительства, в ходе проверки выяснилось, что многие сотрудники не соблюдают санитарные нормы, но при виде камер все поспешили надеть маски. Были и те, кто игнорировал требования. Напомнить о них пришлось штрафом.

Дидар Капаров:

— Одна из сотрудниц сидела без маски на рабочем месте. Тем самым она нарушила карантинный режим. В отношении неё собран административный материал по статье 425 и направлен для принятия решения в местный Департамент контроля качества и безопасных бытовых услуг по СКО г.Петропавловск.

Следующий пункт назначения — ТОО «Богатырский продукт» по адресу: улица Мухтара Ауэзова, 264. Здесь при входе посетители могут обработать руки антисептиком. В целом, на предприятии соблюдают карантинные меры. Хотя члены мониторинговой группы выявили одного работника, который находился без маски.

Если сотрудники предприятий оплатят штраф в течение недели, то заплатят в казну половину суммы, а это 41 670 тенге. В планах мониторинговой группы посетить десятки производств за несколько дней. Санитарные нормы должны строго соблюдаться в период карантина.

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Больше часа понадобилось мониторинговой группе, чтобы проверить два предприятия на соблюдение всех санитарных норм. Как результат, ни на одном из этих производств масочный режим не соблюдается. Специалисты выписали штрафы в размере 83 340 тенге.

Айгерим Муканова