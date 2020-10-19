Футболисты «Кызылжара» потерпели поражение в северном дерби

«Матч за 6 очков» состоялся в прошлую субботу в южной столице. Обе команды находятся по соседству в турнирной таблице и сражаются за сохранение «прописки» в первенстве. В начале поединка игра проходила на равных. Опасные моменты возникали как у тех, так и у других.

Под занавес тайма голкипер кокшетауцев совершил грубую оплошность и подарил гол. Открыл счёт полузащитник Шота Григалашвили. После перерыва гости сумели быстро отыграться, заработав пенальти на 53-й минуте. Спустя 15 минут защита «Кызылжара» вновь дала трещину.

Спорный мяч заколотил в ворота полузащитник «Окжетпеса» Дарко Зорич. Больше в матче никто не забил. Итоговый счёт 2-1. После этого проигрыша североказахстанцы опустились на предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Шанс реабилитироваться нашим ребятам предоставят 21 октября. Они сыграют с клубом «Тараз».

Абай Альжанов