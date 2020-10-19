Дома для сельчан строит аграрное предприятие «АСТЫК-STEM»

Готовка, дети, сейчас Гульзат Ескендирова может спокойно заниматься домашними хлопотами, не отвлекаясь на печку или походы за водой. Теперь в доме все удобства, заселилась многодетная семья сюда в июне. Супругу предложили работу участкового в селе и новый дом, говорит Гульзат.

Решение о переезде они приняли, не раздумывая. И об этом не пожалели. Для них здесь создали все условия. Затраты были лишь на обои и новую мебель, всё остальное предприятие сделало за свой счёт.

Гульзат Ескендирова, жительница села Карагаш, Тайыншинский район:

— Дом очень хороший, тепло и уютно. Школа рядом. Раньше было далеко. А сейчас рядом, одного ребёнка нужно отвезти утром, другого — после обеда. Беру младшего с собой и иду в школу.

Жалмырза Уалиев совсем скоро отметит новоселье, будет жить в соседнем доме. Ремонтные работы почти завершены. Он уже много лет трудится в хозяйстве, говорит, приятно, когда твой труд ценят и создают комфортные условия жизни. Дом ему понравился, старый планируют продать.

Жалмырза Уалиев, бригадир овощехранилища ТОО «АСТЫК-STEM»:

— Батареи горячие. Днём и ночью одна температура. Как в городе живём. Школа рядом. Работа тоже рядом. Здесь удобно в общем жить. Уже вот скоро переезжаем, жить будем хорошо, думаю.

Больше всего хозяев новых домов радует отопление. Теплом все три дома обеспечивает одна кочегарка, которая стоит во дворе. Новосёлы купили пару тонн угля, топить печь будут по очереди. Много твёрдого топлива не расходуется.

Талгат Хамидуллин, директор ТОО «АСТЫК-STEM»:

— В среднем, на один дом ушло 8,5 миллионов. Строился он хорошо, полностью утеплённый. Снаружи облицовочный кирпич, крыша металлочерепица. Окна пластиковые. Полы застелили ламинатом, натяжные потолки. Человек просто берёт свой чемодан и просто заселяется.

Третий дом планируют сдать до конца этого года. От новосёлов требуется только оплата коммунальных услуг и одно условие: прожить в селе пять лет. После они смогут выкупить жильё, пока в хозяйстве не знают, как будет проходить эта процедура. Скорее всего, выкупить дом можно будет за половину его стоимости. В следующем году хозяйство планирует продолжить строительство.

Айгерим Муканова