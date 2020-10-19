Активисты партии «Ауыл» обсудили реализацию программы «Ауыл — Ел бесігі»

Программу «Ауыл — Ел бесігі» разработали чуть больше 2-х лет назад по инициативе лидера нации, первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. Основная цель этого проекта — улучшение качества жизни на селе, обеспечение доступности сельских жителей к социальным благам и государственным услугам.

Темиргали Абильмажинов, председатель СКОФ НДПП «Ауыл»:

— У партии «АУЫЛ» эта программа под пристальным вниманием. Она не охватывает многих вещей и как бы является маленьким приложением ко всей этой программе. Поэтому есть предложение системно изучить. В нашей области 635 из 337 являются перспективными, 103, где меньше 50 человек, -бесперспективные.

Программа «Ауыл — Ел бесігі» направлена на модернизацию сельской инфраструктуры. В 2020 в регионе на реализацию 32-х проектов в 19 населенных пунктах выделили почти 5,5 млрд тенге.

Наталья Бых, заместитель руководителя управления экономики акимата СКО:

— 111 Реализация данных проектов поможет улучшить жизнеобеспечение более 73 тысяч человек. Предварительно в рамках программы реализовать проект в опорных сёлах Новоишимское, Тимирязево. Улучшится жизнь более 37 тысяч сельских жителей.

Кроме того, в текущем году в 5 районных центрах планируется восстановить централизованное теплоснабжение, ведется большая работа по обустройству мест досуга для сельского населения. В 156 селах появится качественное освещение. Достроят ФОКи. Вместе с тем, некоторые злободневные вопросы у сельчан все еще остаются нерешенными.

Кайрат Айтуганов, заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл»:

— Это дороги, которые соединяют село с райцентром, ремонты, отсутствие ФАП, вопросы почему не едут на село. Школы, клубы. Этот вопрос нужно комплексно решать. Нужно сделать ревизию всех госпрограмм, они многие мешают друг другу, дублируют друг друга.

А пока партия «Ауыл» проводит социальный опрос среди населения и выявляет «болевые точки» локально, то есть в разных населенных пунктах. Сейчас в нем принимает участие уже несколько тысяч человек.

Анжелика Сычёва