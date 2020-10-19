61 раз за выходные спасатели выезжали к месту ЧП

Это видео, а также еще около десятка, которые сняли очевидцы, в считанные секунды облетели областные паблики. Через них за пожаром в районе Сенной базы 16-го октября, кажется, следил весь город. Горящий камыш тушили три часа, 13 единиц техники и 70 человек личного состава.

Добавим к ним гражданское население, которое помогало пожарным бороться с огнем, и сотрудников близлежащих ТОО. И это не единственный случай того вечера. Тогда спасатели выезжали еще на два ЧС.

Николай Белоусов, заместитель начальника ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС СКО:

— Также был пожар в Затоне в Кызылжарском районе, куда были направлены силы и средства городских пожарных подразделений. И в 19 часов 38 минут также возник пожар по улице Театральная,42 в нефункционирующем складском помещении размерами 14 х 17 метров.

Пожарные рассказали, что изначально охранник склада пытался самостоятельно справиться с возгоранием, но из этого ничего не вышло. Вызови он спасателей раньше, может быть и площадь, которая пострадала от огня, была бы меньше. Главное, что обошлось без людских потерь.

С начала года в северном регионе в огне погибли 38 человек, спасено — более полусотни. Тех, кто причастен ко всем трем случаям прошлой пятницы, сейчас ищут стражи порядка. Еще один пожар случился субботним утром. Без крыши над головой накануне зимы осталась семья.

Николай Белоусов, заместитель начальника ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС СКО:

— 17 октября в 10 часов 2 минуты поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Кривозерке. В 10 часов 19 минут к месту вызова прибыли первые пожарные подразделения. Несмотря на то, что данный населенный пункт находится в Кызылжарском районе, были направлены одновременно силы и городских подразделений и ПЧ№13 Кызылжарского района.

Бревенчатые стены дома вспыхнули, как спичка. Огонь полностью уничтожил кровлю. Спасатели вынесли один газовый баллон. К счастью, никто не пострадал. Не удалось избежать трагедии, но уже на воде, на прошлой неделе в Тайыншинском районе.

Николай Белоусов, заместитель начальника ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС СКО:

— Вблизи села Тендык на реке Чаглинка утонул мужчина. Туда выехали спасатели, прибыли они к месту вызова в 16 часов. Начали проведение поисковых и аварийно-спасательных работ. В 16 часов 40 минут на реке было найдено и извлечено тело утонувшего мужчины 1969 г. рождения.

По информации спасателей погибший был пастухом. Мужчина без каких-либо средств защиты хотел переплыть реку на лодке, в какой-то момент она перевернулась. Из холодной воды североказахстанец не выбрался.

Дарья Пышмынцева