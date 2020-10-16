В Тимирязевском р-е выделили 33 млн тг на реконструкцию разводящих сетей

Никаких ведер и фляг, замерзшие зимой колонки тоже в прошлом. Татьяна Ванслав и её внук Глеб с радостью рассказывают нам об изменениях в их деревне. Многие жители Тимирязево начали «заводить» воду в дом. Такой возможности ждали долго. Семья Ванслав в этом году подключилась к разводящим сетям. Теперь вода есть в доме.

Татьяна Ванслав, жительница с.Тимирязево:

— До этого колонка была. Иногда ломалась. По-всякому было. А сейчас у них в доме вода. Сантехника, ванная, душ, аристон, машинка автомат. Всё как в городе. Только печку топим.

Удобнее стало и огород поливать. Вода скоро появится и в доме многодетной семьи Алиевых. Их сейчас подключают к разводящим сетям.

Нифтали Алиев, житель с.Тимирязево:

— Сколько мы здесь живём без воды. Зимой мучаемся. А теперь возле дома вода. Это «золотое» дело.

— Откуда раньше брали воду?

— Из башни машиной возили. Зимой возит, то не возит. А теперь проблем не будет.

Реконструировать разводящие сети в районе начали три года назад. Используют метод «труба в трубу». Через старую и прохудившуюся чугунную проводят новую полипропиленовую. Такой метод где-то в 12 раз экономичнее, чем полностью менять систему.

В этом году выделили 33 млн на восстановление сетей в сёлах района. Большую работу проводят и по ремонту дорог. В Тимирязево в этом году в порядок приведут 10,5 км. Пятую часть заасфальтировали. Теперь сельчане просят поскорее поставить знаки. По такому гладкому асфальту лихачи чуть ли не «летают».

Айбек Коржумбаев, руководитель отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Тимирязевского района:

— В текущем году у нас проводится работа по капитальному ремонту возле села Аксуат. 3 км. На данном участке постоянно талая вода переливалась через дорогу. В текущем году установлено 5 водопропускных труб. Уже выложено щебеночное покрытие.

К концу октября появится девятисантиметровый асфальт. Кроме того, к 12 сёлам районам сделают подъездные пути. На дороги районного значения выделили 1 млрд 300 тысяч тенге. Сделают 8 км асфальта, ещё 78 км покроют щебнем.

Айгерим Мукашева