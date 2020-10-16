В Келлеровке Тайыншинского района отремонтировали здание клуба

Новости МТРК, Общество

18:26 16 Октября 2020

Обновлённое, просторное и самое главное, тёплое. Так теперь выглядит здание Келлеровского дома культуры. После ремонта по «Дорожной карте занятости» его не узнать. Для сельчан это очень значимый объект. И дети, и взрослые проводят здесь свое свободное время, занимаются творчеством. Талантов много.

Досымжан Ильясов, аким Келлеровского сельского округа, Тайыншинский район:

— Также здесь есть местная группа, участвуют в ней бабушки. Они всегда идут в ногу со временем. На день пожилых давали онлайн -концерт. Свои выступления также отправили на конкурс.

Выступать местным артистам будет только в радость.Но, современный сельский клуб — это не только центр культурной жизни. По поручению акима области Кумара Аксакалова такие объекты должны стать многофункциональными.

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Вот в этом пустом помещении совсем скоро установят спортивное оборудование для любителей здорового образа жизни. Здесь они смогут заниматься фитнесом.

А ещё здесь можно будет играть в шахматы, шашки и в национальную игру тогыз кумалак. Одним словом, создаются достойные условия для досуга людей. Помимо ремонта сельского клуба в этом году в Келлеровке провели ремонт дорог на 4х улицах.

 

Айгерим Муканова

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