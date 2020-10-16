Социальный эксперимент «Белая трость» провели в Петропавловске

Правоохранительные органы

18:47 16 Октября 2020

Предоставление преимущества для незрячих пешеходов на дорогах. Это один из важных пунктов правил дорожного движения. К сожалению, не все водители о нём знают. Зато каждый из незрячих или слабовидящих горожан сталкивается с этой проблемой ежедневно.

Они то и инициировали эту акцию. За помощью обратились к полицейским. Вместе провели эксперимент. Девушку, которая пыталась перейти дорогу с помощью поднятой трости по улице Валиханова, никто не пропустил.

Айнагуль Ташенова – председатель филиала общественного объединения «Казахское общество слепых» СКО:

— Мы убедились, что многие водители не знают этого правила. Многие не останавливались, кричали грубые слова нашей девушке, но многие есть, кто знает.

Меры административного воздействия к автолюбителям не принимались. Полицейские пока разъясняли водителям права незрячих пешеходов на дорогах, вручали брошюры.

Жамбыл Калиев — старший инспектор батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Согласно ПДД пункт 14 раздела 5 во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель должен пропускать слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью. Данное правонарушение предусмотрено ответственность по статье 600 Кодекса об административных правонарушениях. 

Инициаторы акции надеются, что профилактика в этом вопросе сыграет большую роль, ведь речь идет о безопасности пешеходов. Ну и ответственность самих водителей тоже важна. Стоит отметить и то, что в городе не на всех перекрестках имеются специальные светофоры.

 

 

Алишер Ашимов

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