О механизмах государственной поддержки рассказали в Палате предпринимателей

Простой, доступный и, можно сказать, всенародный. «Бастау Бизнес» — проект, который казахстанцы знают и выбирают. С января 2020-го его участниками стали 200 североказахстанцев. Еще около полутора тысяч человек заветные гранты получат до конца года. Все действия начинающих бизнесменов курируют в региональной Палате предпринимателей, где оказывают различную консультативную помощь.

Рахымбек Зейнуллин, руководитель отдела нефинансовой поддержки предпринимательства Палаты предпринимателей СКО:

— В 13-ти районах нашей области функционируют центры поддержки предпринимателей при палате «Атамекен», куда могут обратиться все желающие открыть бизнес, а также, те, кто хочет развивать дальше свой бизнес. С начала 2020-го порядка 5285 консультационных услуг было оказано филиалами палаты предпринимателей.

Бизнес требует постоянных вложений, причем не только финансовых, но и интеллектуальных. Опыт, как известно, понятие субъективное. Для тех, кто не хочет останавливаться на достигнутом, Палата предпринимателей предлагает проект «Деловые связи».

С 12-го октября по 9 ноября там принимают заявления от тех, кто хочет поехать на бесплатную бизнес-стажировку в Германию. Из-за рубежа до пандемии на север Казахстана каждый год приезжали сильные кадры, которые делились опытом в рамках проекта «Старшие сеньоры».

В 2020-из-за КОВИДА -19 такой возможности не стало, но в регион все равно приглашают специалистов, только казахстанских. Что касается финансовой поддержки, то свои механизмы предлагает фонд «Даму».

Муратбек Сердалинов, менеджер по сопровождению проектов филиала АО «Фонд «Даму» по СКО:

— «Фонд «Даму» по инструменту субсидирования поддержал 139 проектов на общую сумму кредитов 20 млрд 934 млн 930 тыс тг. В том числе поддержано 14 проектов в рамках программы «Экономика простых вещей» на общую сумму 11 млрд 309 млн 490 тыс тг. По инструменту гарантирования было поддержано 107 проектов на общую сумму кредитов 7 млрд 590 млн 690 тыс тг.

Не сразу разглядели и приметили североказахстанские бизнесмены «Экономику простых вещей», отметили на брифинге. Но, буквально за пару лет отношение к программе, как и спрос, изменились. В 2020-м проекты по ней больше всего реализуют в Кызылжарском районе.

Дарья Пышмынцева