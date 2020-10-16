Акцию «Носите маску» провела петропавловская молодежь

Жанель Бисенбаева- корреспондент:

Вот такие граффити с призывом защищаться от коронавируса активисты рисуют на дорогах города. Они считают, что таким образом их обращения не только услышат, но и увидят.

Активисты к проведению акции подготовились: вооружились баллончиками и трафаретами. Сегодня им предстоит оставить важную и актуальную надпись на дорогах центральных улиц. А именно — перед пешеходными переходами.

Анастасия Волкова — руководитель отдела молодежных инициатив:

— Именно мы выбрали перед пешеходными переходами. Тем самым, человек будет стоять, ожидая сигнала светофора. И не сможет не обратить внимания на эту надпись.

В Петропавловске эта акция проводится впервые. Прохожие рассматривали надпись с интересом. Судя по реакции, челлендж, организованный североказахстанскими добровольцами, нашел отклик в сердцах горожан.

Североказахстанцы:

— Я благодарю волонтеров за то, что они сделали такой хештег. Потому что бывает идешь на работу или по каким-то другим делам, ты можешь забыть телефон или хоть что, но маску должен носить обязательно.

— Это хорошая акция. Это хорошее дело. Тем более, если принимает участие молодежь. Они ведь нашли время, мысль знают, для чего это все делается.

Активисты сделали больше 20 граффити с надписью «Носите маску». И это только начало. Волонтеры планируют охватить все улицы областного центра.

Жанель Бисенбаева