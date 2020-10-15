Жители частного сектора Петропавловска жалуются на плохие дороги

Мы находимся в проулке улицы Жумабаева. Это участок от улицы Рахимова до Пржевальского, на которой насчитывается порядка 20 домов. В них в основном живут люди преклонного возраста. Хорошей дороги здесь они не видели давно. В конце мая местные жители обратились к акиму города за помощью. И сегодня их проблему бездорожья решили.

Владимир Борякин, житель:

— Люди идут и не знают, куда ногой наступить. Везде грязь была. Спасибо, что сделали эту дорожку. Спасибо очень большое.

Работы шли два дня. Протяженность полотна составляет порядка 400 метров. Щебенованием занималась 5-ть специалистов ТОО «КазТег». В работе подрядчик задействовал около 4-х единиц техники.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Данный запрос был услышан. Их улицу поставили на очередь. И вот, согласно очередности, у них произвели работы по щебениванию улиц. Нужно отметить, что в этом году по указу акима города приняты меры, то есть, когда производят работы по щебенованию либо по асфальтированию, жители должны сами участвовать, то есть, должны следить за качеством работ. В случае неудовлетворения данной работай, жители могут ее не принимать данные работы и они, естественно, будут переделаны подрядчиком.

Такой ремонт провели на 140 улицах города. В большинстве своем, это частный сектор. Все работы начались в мае и закончатся до начала ноября.

Алишер Ашимов