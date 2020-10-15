Выплаты врачам и распределение средств городского бюджета на 2020 год

Теперь прибывшие в Петропавловск молодые специалисты будут получать поддержку от управления здравоохранения в размере полутора миллиона тенге. Ранее выплаты в 200 МРП получали от городского акимата.

С начала года такую помощь оказали 17 молодым людям, остальные получат деньги по новым условиям. Особое внимание члены общественного совета уделили городской казне, точнее, уточнению местного бюджета.

В сферу образования в этом году вложили 20 миллионов тенге, 500 миллионов направили на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, почти 150 млн — на строительство тротуаров, в два раза меньше потребовалось средств на обустройство парковок. Обсудили здесь и ситуацию с Новопавловским кладбищем, захоронения на котором сейчас запрещены.

Бахыт Ильясов, заместитель руководителя отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Захоронения, к сожалению, продолжаются, и они не законны. На сегодняшний день мы не можем в полном объёме обеспечить охрану территории кладбища. Даже когда мы вызываем полицию, никакие меры в отношении нарушителей приниматься не могут, и у отдела ЖКХ нет никаких контролирующих функций.

Дарья Пышмынцева