В библиотеке им.Г.Мусрепова к 185-летию Ш.Уалиханова подготовили презентацию

Известный писатель после себя оставил немало трудов, которые стали ценным наследием для молодого поколения. Библиографы рассказали о литературе, представленной на выставке. Например, вот этот шеститомник.

В нем собраны труды ученого по истории, географии, языковому образованию и устной литературе стран Востока. Всего 21 книга. Ознакомиться с материалами можно и на страничках детско-юношеской библиотеки имени Габита Мусрепова в Instagram и Facebook.

Гульнур Бекиш, библиограф детско-юношеской библиотеки им. Г. Мусрепова:

— Жизнь, работа и деятельность Шокана Уалиханова очень важны. После себя он оставил неизгладимый след в истории, и все его труды актуальны по сей день. Также писатель много путешествовал, изучал быт и культуру кочевых народов. Еще мы в своей презентации представили его биографию, в ней есть много чего интересного.

Анастасия Остертак