Стали известны подробности связанные с выдачей квартир в новом 18-этажном доме в «Жас оркен»

Недавно в соцсетях вышла публикация жительницы Петропавловска. Она пожаловалась на то, что не может получить квартиру в самом высоком доме областного центра — 18 этажке в микрорайоне «Жас Оркен». Еще 4 месяца в местном акимате ей говорили, что это, вполне возможно, о по программе «7-20-25». Но, решение изменили. Пост вызвал бурное обсуждение в комментариях.

Соцсети, пользователи:

makaren58: В этом доме 108 квартир. Я не верю в то, что все эти квартиры достанутся очередникам акимата.

tania24011994: Мы тоже ждем, ждём, только уже под молодую не подходим, скоро, как пенсионеры пойдем наверно.

Пунктуация и орфография сохранены

Строительство высотки завершили в 2019-ом. В этом году подвели коммуникации. На данный момент проводят пусконаладочные работы. Пока многоэтажку готовят к сдаче, местные власти определяются с выбором программы, по которой люди смогут заселиться в новые квартиры.

Владислав Лукин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Принятие решения будет на заседании акимата. Выйдет соответствующее постановление, которое будет опубликовано на сайте акима г.Петропавловска. На сегодняшний день реализация механизма ещё не прорабатывалась.

Сейчас в Петропавловске возводятся 22 многоэтажки, треть из которых — отвели для очередников: сирОт, инвалидов, многодетных и малообеспенных семей. Еще 8 домов доступны по программе «Шанырак». Прокомментировал заместитель акима города и ситуацию, которая произошла в микрорайоне «Солнечный- 2». За проведение электричества к домам субподрядчик незаконно брал с жителей по 5 тысяч тенге.

Владислав Лукин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Субподрядная организация, которая выполняла подключение, действовала незаконно. За ускорение работ взяли по 5 тысяч тенге у 7 жильцов домов. На сегодняшний день с субподрядной организацией проведены переговоры о возврате денежных средств.

В микрорайоне строят 211 домов, 40% из которых уже готовы принять новосёлов. Ещё 20 квартир возведут до конца этого года.

Абай Альжанов