О важности межэтнической стабильности говорили в областной библиотеке

Непринуждённая беседа, ответы на интересующие вопросы. За одним столом собрались ветераны труда и магистр религиоведения Олег Синяков. Вместе они рассуждали о значимости толерантности и сохранении мира.

Сегодня в Казахстане каждый вправе выбрать и исповедовать определенную религию, и вправе придерживаться атеистических взглядов. Но, главное, говорит магистр, это не попасть под влияние религиозного экстремизма.

Олег Синяков, эксперт-аналитик КГУ «Центр общественного развития и информации»:

— От повышения религиозной грамотности зависит очень многое. И поэтому чем больше население будет знать, какие конфессии действуют официально, по закону, какие запрещены или действуют нелегально. Это снизит процент попадания людей в какие-то запрещенные организации.

Для каждого казахстанца главное в жизни — это мир, согласие и единство. В библиотеке часто организуют такие встречи. Сегодня ее посвятили Дню духовного согласия.

Елена Скакунова, организатор мероприятий областной библиотеки им. С.Муканова:

— Мы поговорили на диалоговой площадке, обсудили такие темы, как религия. Все, что касается единства Казахстана. Поскольку Казахстан у нас является диалоговой площадкой для многих религий.

Всего в области насчитывается 136 религиозных объединений, которые представляют 11 конфессий.

Жанель Бисенбаева