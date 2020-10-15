Капитальный ремонт драмтеатра им.Н.Погодина завершат до декабря

Слова, сказанные столетие назад, и актуальные до сих пор. Поэтому когда произносят имя Абая, добавляют «великий». О бесценном вкладе основоположника казахской письменной литературы наперебой говорят общественники. Они вместе с акимом области посетили сквер, в котором можно увидеть керамическое панно, посвященное Абаю. Говорят, его «завещание» способно изменить жизнь каждого в лучшую сторону.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Для того, чтобы стать немножко лучше, образованнее, культурнее, требовательнее к себе. Человек, увидев Абая, должен так поступать. Сделать хотя бы небольшой шаг на пути к этому. Этому как раз таки, способствуют те образы, которые остаются в памяти визуально: памятники, вот такое панно.

И к тому же оно отлично вписалось в городской пейзаж. А добавив пару фонарей и лавочек, территория стала уютным сквером.

Петропавловцы:

— Нам очень нравится новый сквер. Всё красиво. Лавочки, чаши. Мы здесь всё время ходим и всё ждали место, чтобы здесь отдыхать.

— Когда особенно молодое поколение проходит, так или иначе, в голове откладывается, что это великий человек. Это одна сторона, что Абай великая личность. А другая сторона, это украшение нашего города.

Разрабатывать эскиз керамического панно начали в январе. Воплотить идею в жизнь было непросто. Работа с керамикой — сложный технологический процесс. Морозо- и жаростойкое, переживёт и ливень, и снегопад. А ещё у керамики нет срока годности. Если сомневаетесь, вспомните раскопки. Именно керамику чаще всего находят археологи.

Болат Асербеков, член союза художников РК:

— Это то же самое. Та же керамика. Обжиг 830 градусов. Нужно было иметь смелость, чтобы это сделать. Мы это сделали. Очень сложно было собирать. Потому что очень много сегментов, которые нужно собрать воедино. Это как дети собирают пазл. Это почти то же самое. Только нужно чуть больше угадывать.

Угадали и с образом русского драматического театра имени Погодина. Правда, если посмотреть на него сейчас, мало, что понятно. Каким будет храм Мельпомены, видно только на эскизах. Ясно одно — изменится всё.

Досбол Абдриисов, и.о. руководителя управления культуры архивов и документации СКО:

— По фасадной части работы завершены по травертину на 60% правую сторону уже закончили. Здесь идет парапет, уже подсистему говорят.

На входе встречать ценителей прекрасного будет творческая композиция. На стенах, что на первом, что на втором этажах, Гжель. Оттолкнувшись от этой русской народной росписи, получили и цвет, и атмосферу театра. Дополнят её авторские двери с уникальным дизайном, изящные люстры и подсветка. Внутренние работы в театре выполнили на 30%. И конечно, зрительный зал. Он тоже преобразится.

Досбол Абдриисов, и.о. руководителя управления культуры архивов и документации СКО:

— Полностью поменялась архитектура нашего потолка. Здесь будет полностью напольное покрытие меняться. Кресла у нас хорошие. Они сохраняются. Передняя часть брашированным деревом сценическая. Это тоже пожелание было.

В зрительном зале делают текущий ремонт. Добавят подсветку на стенах, обновят «одежду» сцены. Зал будет готов к ноябрю. А полностью капитальный ремонт всего театра завершат до декабря. Для преображения этого объекта культуры вложили 212 млн тенге.

Айгерим Мукашева