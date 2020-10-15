Для журналистов СК провели пресс-тур в учреждение ЕС 164/6

За кадром остались несколько тщательных проверок каждого участника пресс-тура, сдача личных вещей, оформление документов. Процедура не быстрая, да и учреждение не из простых. Первым делом нам показали библиотеку.

Алия Сеиылкызы, осужденная ЕС 164/6:

— Роман «Ботагоз» я его читала в далекой молодости С.Муканова. Я его перечитываю, знаете, осознаю его по-другому. У меня много времени здесь.

Чтобы не только по-новому прочувствовать старые книги, но и подумать о содеянном. Алия — бывший учитель, которая стала госслужащей, а позже суд обвинил её в мошенничестве. Времени здесь хватает не только для осознания вины, но и для учёбы.

Кто-то еще заканчивает школу, многие идут дальше и получают профессию швеи. И, конечно же, возможность трудиться и зарабатывать, а значит выплачивать деньги по иску и помогать своим близким. В этом швейном цехе каждый день, кроме выходных по 8 часов, работают 40 осужденных. Зарплата — от 25 тысяч и выше.

В женской колонии есть еще одно швейное производство. Здесь, столько же работниц, как и в первом. Только шьют они не одежду, а фартуки, дождевики и мочалки. Во время жесткого карантина изготавливали маски, средства индивидуальной защиты.

При необходимости готовы делать это и во время следующей волны пандемии. Из-за нее многие правила в исправительном учреждении пришлось ужесточить. Распространяются они и на родственников осужденных.

Канат Сулейменов, заместитель начальника ЕС 164/6:

— На данный момент разрешили одного взрослого родственника, непосредственно близких родственников осужденных. По их прибытии в комнаты длительного свидания должны быть ПЦР тесты, не больше 5 дней с момента сдачи анализов. Разрешается в течение года на обычных условиях 6 длительных свиданий, на облегченных 12 длительных свиданий.

Такой же порядок работает в случае с разговорами по видеосвязи. Длиться беседы могут до 2 часов, конечно же, под контролем сотрудников колонии, о личном общении и речь не идет. Как и о собственном пространстве. Каждый отряд, где всю неделю назначаются дежурные, состоит из 3 секций. Больше всего пространства, конечно же, занимает зона отдыха.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Попадая в подобные учреждения, в голове невольно всплывают картины из жутких фильмов. С темными, полубарачными помещениями, двухэтажными скрипучими кроватями. Эта комната для отдыха абсолютно другая. Здесь чувствуется женская рука в каждой детали.

Есть здесь и клуб, где до карантина осужденные собирались часто: пели, танцевали, участвовали в дебатах, встречали артистов. Все это, наверное, помогает эмоционально держаться на плаву и не опускать руки. В 6 — подъем, в 10 — отбой. Завтраки, обеды, ужины — все по расписанию.

Татьяна Раисова, заведующая столовой ЕС 164/6:

— У нас было на обед суп гороховый, гречка была с мясом, яблоко 50 граммов и 250 граммов сока. Когда праздничные обеды, мы делаем меню, обговариваем с руководством.

Для всех осужденных рассчитывают норму калорий, с белками, жирами и углеводами. Учитывают и особенности здоровья. В здравпункте трудятся 8 специалистов. Здесь есть кабинеты флюорографии, а также смотровой, процедурный и стоматологический. Отвели место и под карантинный стационар.

Александр Кочкин, заместитель начальника ДУИС по СКО:

— Для изоляции осужденных при наличии признаков коронавирусной инфекции, ОРВИ и пневмонии. В период первой волны пандемии у нас были 8 случаев, 2 — пневмонии и 6 — коронавирусной инфекции. Все протекали бессимптомно, выявлены по прибытии в наши учреждения. Дальнейшее распространение COVID-19 в учреждениях области пресечено и сведено к нулю.

Сейчас в исправительном учреждении ЕС 164/6, где трудятся больше 150 сотрудников, отбывают наказание 200 осужденных.

Дарья Пышмынцева