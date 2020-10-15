C 1 октября в СКО проходит традиционная акция по поддержке пенсионеров

Вере Золотых 84. Вот уже несколько лет пенсионерка живет одна. Признается, что с возрастом заниматься домашним хозяйством становится сложнее. Здоровье подводит. Благо, говорит Вера Александровна, есть люди, которые готовы отдать силы и время, прийти и помочь.

Вера Золотых, жительница г.Петропавловска:

— Помогают и зимой приходят, и осенью. Зимой обычно весь снег убирают отсюда. Весной копались. Воды мне приносят, угля зимой, картошку копали, были.

И на этот раз для своих помощников Вера Александровна нашла работу: попросила ребят переколоть дрова и убрать придомовую территорию. И у них это неплохо получается, -тговорит пенсионерка.

Вера Золотых, жительница г. Петропавловска:

— Большое спасибо, благодарю, что не забываете старых. Приходят ко мне часто.

Сейчас в области проходит традиционная акция по поддержке людей старшего поколения. Ребята за две недели побывали у ста человек.

Муса Аубакиров, координатор фронт-офиса по СКО:

— В рамках месячника проводится очистка и уборка территорий у одиноко проживающих пенсионеров . Такая акция каждый год проходит. Ежедневно волонтёры приходят по адресам и помогают.

До конца месяца планируют обойти еще 500 адресов. Но, надо сказать, помощь только в рамках акции не ограничивается. Дружная и неравнодушная команда волонтёров помогает ветеранам регулярно.

Анжелика Сычева