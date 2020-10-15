18 октября казахстанцы отметят праздник — День духовного согласия

Спокойствие, внутренняя гармония, желание созидать, но, ни в коем случае, не разрушать. Вот что дает человеку религия. Последнее особенно ценно, считают, собравшиеся в зале. День духовного согласия они всегда ждут с особенным трепетом.

Мухаммад Файзиев, наиб-имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— День духовного согласия важен тем, что за одним столом садятся люди вне зависимости от веры, вне зависимости от нации. Все религии, которые у нас подтверждены в РК, они все призывают к единству, а это очень важно для нас.

Особенно в период пандемии. Она стала эмоциональным и физическим испытанием для всего мира. Когда мы выйдем из нее и вернемся к прежней жизни, пока непонятно. Во время сомнений очень важно избежать бесполезных конфликтов и столкновений, считают представители духовенства.

Владимир, епископ Петропавловской и Булаевской епархии:

— Мы столько лет, живя на земле благословенного Казахстана, не имели ни единого конфликта на межэтнической, межконфессиональной, межрелигиозной почве. Мне кажется, все это оттого происходит, что народ, живущий в Казахстане, помнит очень четко заповеди своих отцов.

Днем поиска примирения, милосердия и помощи ближнему, все это о 18-м октября. Праздник, посвященный духовному согласию, который имеет статус национального, появился 28 лет назад. Его приняли по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Дарья Пышмынцева