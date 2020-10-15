15 октября вышло новое постановление главного санитарного врача области

Арман Кушбасов, руководитель отдела оценки рисков качества медицинской помощи департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Первое — сокращается деятельность ТРЦ,ТД,продовольственных магазинов разных площадей,бань, саун до 22 часов. На объектах общественного питания разрешено максимум 30 посадочных мест и также до 22 часов.

Это правило распространяется только в будние дни, в выходные объекты общественного питания будут работать только навынос и доставку. Кроме того, в субботу и воскресенье свою деятельность приостановят крытые и вещевые рынки, спортивные залы, бассейны, образовательные центры.

Не будет работать и общественный транспорт, в том числе дачные и пригородные маршруты. Санитарные врачи призывают североказахстанцев не ходить в гости и соблюдать все меры безопасности. Кроме того, многим нужно снова переходить на дистанционный график работы.

Меруерт Атамбаева, главный специалист отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— При штатном расписании более 30 человек. Не менее 50% сотрудников должны оставаться на дистанционной работе. Кроме того, напоминаем, что всем жителям области необходимо ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег. Не проводить семейные мероприятия по месту проживания. Соблюдать масочный режим не только в общественных местах, но и на улице.

Только при строгом соблюдении всех этих правил можно снизить уровень распространения инфекции, а еще избежать более ужесточенных карантинных мер. За последние 2 недели в Петропавловске зарегистрировали 40 случаев заболевания. К слову, пока о закрытии областного центра вопрос не стоит.

Анжелика Сычева