Волонтеры помогли 81-летней пенсионерке

Убрать дом, вывезти снег, подмести территорию. Для пожилых людей задача не из простых и порой даже непосильная. Помощь одиноким пенсионерам оказывают неравнодушные люди- волонтёры. Али Жоламанов- студент 4-ого курса Kozybayev University.

За плечами у него год волонтёрского стажа. Для парня желание помочь- главный, но не единственный мотив. По словам Али, добровольчество-это отличная возможность саморелиализоваться и воспитать в себе жизненные ценности.

Али Жоламанов- волонтёр:

— Волонтёрством решил заняться, наверное, причина в воспитании. Видишь пожилых людей, как им сложно, и я не могу просто «забить» на это. Мы приезжаем к бабушкам к дедушкам частенько, помогаем чуть ли не каждый день.

Команда единомышленников из двух молодых парней вооружились инструментами. Сегодня они помогают 81-летней бабушке раскидать уголь. Сделать это самостоятельно Тамаре Шиловой не по силам. Живет пенсионерка одна, родных рядом нет. С работой ребята справились за полчаса. Для одиноких стариков такая помощь неоценима.

Тамара Шилова — жительница г. Петропавловска:

— Уже старая, ничего не могу делать. Воды даже не принесу себе. 5-ти литровое ведерко беру и таскаю. Молодцы ребята. Самое главное — стаскали уголь мне.

Около 100 волонтёров ежедневно помогают нуждающимся людям. Виды помощи при этом могут быть самые разные: от покупки продуктов питания до приведения в порядок приусадебных участков.

Азат Мухамеджанов — руководитель молодежного ресурсного центра г. Петропавловска:

— Вообще эта акция в рамках месячника пожилых. Ежедневно нам поступают звонки от нуждающихся, и наши волонтёры приезжают и помогают. Сначала года добровольцы очистили от снега около 300 дворов. Помимо пожилых людей волонтёры во время пандемии оказывали помощь и многодетным матерям. Они привозили продукты и лекарственные препараты.

Волонтёрство в Казахстане постепенно принимает общенациональный масштаб. Сегодня в штабе городского насчитывается более 100 добровольцев. Их число растет с каждым днем.

Жанель Бисембаева