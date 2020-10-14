Водовод провели на «BioOperations» в Тайыншинском районе

Новости МТРК, Бизнес и экономика

19:58 14 Октября 2020

Работа на участке идёт полным ходом. Водовод длиной почти 18 км берёт свое начало на Леонидовском месторождении. Перед тем, как его проводить, в этом месте пробурили скважины, чтобы проверить, есть ли вода. Запасов оказалось более чем достаточно, чтобы обеспечить предприятие живительной влагой. Раньше её получали из села Киялы.

Алмас Калимурзин, генеральный директор ТОО «BioOperations», Тайыншинский район: 

— К сожалению, при пиковых нагрузках не всегда было достаточно этой воды. Потому что город Тайынша тоже использует много воды. Поэтому где-то нам приходилось сбавлять обороты или корректировать график работы, это не всегда корректно сказывалось на оборудовании.

«BioOperations» — единственное предприятие в стране, которое занимается глубокой очисткой зерна. Для такого производства важно поддерживать полный объём работ с нужным количеством воды. По «Дорожной карте бизнеса» на новый водовод выделили порядка 900 миллионов тенге плюс собственные вложения компании. Последние направили на составление сметы и бурение. Для поддержки оптимального давления воды построят насосную станцию, проведут электричество.

Наталья Голубь, руководитель отдела предпринимательства Тайыншинского района:

— По программе «Дорожная карта бизнеса» уже поддержано 45 проектов. Привлечено свыше 6 миллиардов кредитных средств. Создано более 500 новых рабочих мест. В том числе по этой программе поддержано четыре инфраструктурных проекта. Один из них мы сейчас вот наблюдаем.

Вскоре в «BioOperations» начнут производство биоэтанола, монтаж оборудования — на стадии завершения. Трудится на предприятии порядка 400 человек.

 

 

Айгерим Муканова

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