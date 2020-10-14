В музейном комплексе «Резиденция Абылай хана» провели круглый стол

Общество

19:40 14 Октября 2020

Встреча состоялась в рамках проведения Недели памятников и Дня духовного согласия. Здесь собрались эксперты-аналитики, религиоведы. Они предлагали священные места, которые, по их мнению, должны войти в карту сакральных мест.

Олег Синяков- эксперт-аналитик КГУ «Центр общественного развития и информации»:

— Я пока ограничился городом, на самом деле таких объектов больше. Мои вот такие предложения- это городская мечеть «Нур», которая построена в 1882 году татарским купцом Халитом Ергуразовым. И наряду с Домом невесты, где он жил, и у них как раз-таки во дворе была построена эта мечеть.

 

 

Жанель Бисенбаева

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