Аким области побывал на строящихся объектах Петропавловска

Новая спортивная площадка для всех горожан. Она займет территорию бывшего стадиона «Динамо» и небольшой участок центрального парка. Скоро здесь поставят новые тренажёры, построят волейбольную, баскетбольную, мини-футбольную площадки и ещё беговые дорожки.

А для любителей покататься на роликах и скейтборде- отдельные дромы. Рядом появится большой стадион с трибунами, рассчитанный на 160 мест. Стоимость проекта оценивается в 240 миллионов тенге.

Алибек Естаулетов, руководитель проекта:

— Проект начался в сентябре этого года. Трудятся около 30 рабочих. Хотим ввести в эксплуатацию объект 20 ноября. В данный момент завершили работы на 50-70 процентов. Общая площадь порядка 8000 квадратных метров.

С реконструкцией спортивной площадки ознакомился глава региона. Кумар Аксакалов отметил, что благоустройству областного центра уделяется большое внимание. Только в этом году сумма вложений составила 1,5 миллиарда тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Центральный парк оснащается большой спортивной зоной, которая доступна для всех. Полноценное поле, детские и игровые площадки.

Изменилась и привокзальная площадь. Красивые фонтаны, архитектурные композиции, стильные фонари. Изюминкой стали скамейки с названиями городов Казахстана. Сделали всё, чтобы гости Петропавловска чувствовали себя как дома.

Асылбек Боганов, руководитель ТОО «Shatyr Group KZ», г.Петропавловск:

— Около 4000 квадратов зеленых насаждений, то есть газон. Около 200 единиц деревьев, кустарников, установили 2 фонтана. Самое главное здесь -это автополив. С ранней весны и до поздней осени будет поддерживаться «зеленый» эффект.

Современная и яркая привокзальная площадь стала отличным подарком для жителей и гостей города.

Североказахстанцы:

— После тренировки, когда возвращаюсь домой, прямо глаз радуется.

— Площадь изменилась. Прекрасно. Мы очень довольны.

Ещё 5 новых скверов в этом году появятся в разных уголках города. Большие планы и на 2021-ый.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы продолжим благоустройство ул.Брусиловского. Это будет пешеходная зона со своей изюминкой. В Мещанском лесу планируем построить большой парк, ничего не нарушая. Ту часть, которую вырубили под застройку жилья, мы сейчас хотим выкупить территорию и построить стадион. За театром кукол будет небольшой парк.

В здании железнодорожного вокзала ремонтные работы завершат к концу года. Обновлённый вокзал будет соответствовать всем мировым стандартам. Есть и еще приятный бонус. Для удобства пассажиров автобусную остановку установят прямо у входа в здание.

Абай Альжанов