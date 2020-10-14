Адресные выплаты начались от фонда «Birgemiz»

Резеде Баймухатовой 54. Женщина -инвалид 2-й группы. Она в числе тех, кто получил адресную выплату. Сейчас в это непростое для всей страны время поддержка от государства как нельзя кстати, говорит Резеда. Полученные средства она потратит лечение.

Резеда Баймухатова , жительница г.Петропавловска:

— Вчера неожиданно вижу, что на счет поступили деньги. Сказать, что приятно — ничего не сказать. Люди с ограниченными возможностями нуждаются, и тут приятно, что внимание заключается в ощущении моральной поддержки.

Для получения единовременной материальной помощи утвердили 7 категорий получателей, среди которых многодетные и малообеспеченные семьи, нуждающиеся инвалиды, пенсионеры по возрасту, получающие минимальную пенсию, дети-сироты, участники ВОВ и приравненные к ним.

Нурсаят Саркен, сотрудник СКФ партии «Nur Otan»:

— По поручению Елбасы средства фонда направили на поддержку нуждающимся среди социально-уязвимых слоев населения. 50 тысяч тенге уже начали направлять на счет петропавловцев. Список получателей формировался представителями местных исполнительных органов.

В этот раз выплаты получат 4875 горожан. А в целом по республике — 100 тысяч. Для этих целей фонд «Birgemiz» направил порядка 5 млрд тенге.

Анжелика Сычёва