Адресные выплаты начались от фонда «Birgemiz»

Новости МТРК

20:10 14 Октября 2020

Резеде Баймухатовой 54. Женщина -инвалид 2-й группы. Она в числе тех, кто получил адресную выплату. Сейчас в это непростое для всей страны время поддержка от государства как нельзя кстати, говорит Резеда. Полученные средства она потратит лечение.

Резеда Баймухатова , жительница г.Петропавловска:

— Вчера неожиданно вижу, что на счет поступили деньги. Сказать, что приятно — ничего не сказать. Люди с ограниченными возможностями нуждаются, и тут приятно, что внимание заключается в ощущении моральной поддержки. 

Для получения единовременной материальной помощи утвердили 7 категорий получателей, среди которых многодетные и малообеспеченные семьи, нуждающиеся инвалиды, пенсионеры по возрасту, получающие минимальную пенсию, дети-сироты, участники ВОВ и приравненные к ним.

Нурсаят Саркен, сотрудник СКФ партии «Nur Otan»:

— По поручению Елбасы средства фонда направили на поддержку нуждающимся среди социально-уязвимых слоев населения. 50 тысяч тенге уже начали направлять на счет петропавловцев. Список получателей формировался представителями местных исполнительных органов.

В этот раз выплаты получат 4875 горожан. А в целом по республике — 100 тысяч. Для этих целей фонд «Birgemiz» направил порядка 5 млрд тенге.

 

 

Анжелика Сычёва

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