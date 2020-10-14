92 кружа разных направлений работают для детей во дворце школьников

Это лаборатория химии. Занимаются здесь почти 200 ребят. Кабинет оснащен новыми приборами, школьники создают и разрабатывают различные проекты. Вот один из них. Оказывается, отходы лесозаготовок можно использовать для создания косметической продукции. Его авторы — Токжан Ахметова и Дмитрий Калугин трудятся над ним уже год. Помогают им в этом и другие ребята.

Токжан Ахметова, учащаяся гимназии «БЭСТ»:

— Наш ассортимент -это соли для ванны, масла и разные крема, пудры, присыпки, для лица тональники, косметика. Идея нашего проекта направлена на экологически чистую продукцию. 22 мая 2020 года мы приняли участие в международном фестивале «IT START — 2020» и заняли 1 место в городе Алматы.

А в этом кабинете идет кружок робототехники. Одно из популярных увлечений среди школьников. Сейчас здесь занимается младшая группа. Ребята собирают робота -гимнаста, а затем они должны самостоятельно его запрограммировать. Кружок посещают более 100 детей, работают здесь по двум направлениям — для начинающих -«Юный изобретатель», а для опытных ребят -«Robotics».

Нуржан Смаилов — педагог дополнительного образования Дворца школьников:

— Я считаю, что кружок робототехники, а именно «Юный изобретатель» — очень перспективное направление. В плане развития информационных технологий, развития творческого мышления у детей и прочих инженерных дисциплин с самого раннего возраста.

Кружки во Дворце, а их 92, работают по 6 направлениям: IT, научно-биологическое, художественно-эстетическое, танцевально-музыкальное, медиа-центр и недавно здесь открылась бизнес -школа.

Нурзия Майлина — заместитель директора по IT-направлению Дворца школьников:

— Почему мы захотели заниматься именно бизнес -школой, потому что у нас направление имеет такую специфику, мы работаем с проектами, как научно-исследовательскими, так и научно-техническими. Но проект — это идея, дети создают, учатся делать какие-то свои открытия. И дальше нам хочется научить детей, чтобы они могли это социализировать, то есть как из него сделать бизнес в дальнейшем.

Сегодня во Дворце школьников занимаются более 2 тысяч североказахстанцев. В ближайшее время здесь планируют открыть кружки по шахматам и журналистике на казахском языке.

Анастасия Остертак