60-летие трудовой деятельности отметил Заркын Тайшибай

Трудовой путь, как целая жизнь. В случае с Заркыном Тайшибаем каждый его день был и остается наполненным яркими и интересными событиями, во многих аспектах, не побоюсь этого слова, судьбоносными. Чего только стоит открытие сразу нескольких кафедр журналистики в Казахстане.

С их помощью заслуженный деятель страны, профессор единственного вуза региона, а теперь и академик открыл дорогу в жизнь сегодняшним акулам пера и микрофона. Параллельно Заркын Тайшибай все глубже уходил в науку, не забывая о творчестве, которое, очевидно просила душа.

Окружение выдающегося североказахстанца, при возможности, первым делом перечисляет не его регалии и по-настоящему прорывные достижения, а простые, но очень важные человеческие качества.

Болат Сагындыков, почётный гражданин СКО, председатель ОО «Память»:

— Трудолюбивый, настойчивый, у него мировоззрение огромное, глубокое. Его скромность, прежде всего.

Она, как принято считать, украшает и экономит время, которое можно потратить с умом. Именно так его привык проводить Заркын Тайшибай. После одной книги брался за следующую, затем за статьи, чередуя это всё преподаванием.

Жадный до знаний, он воспитывал любовь к ним в каждом своем студенте. Ерлан Токшалык — один из них, на журналиста учился в Караганде. Заркын Тайшибай помог ему устроиться на одну из первых работ по специальности.

Ерлан Токшалык, директор СКОФ АО «РТРК» QAZAQSTAN», председатель СКОФ «Союз журналистов РК»:

— Журналист должен много читать. Особенно печатные СМИ. Этому меня научил Заркын Тайшибай. Сейчас молодежь пренебрегает этим советом. А я с однокурсниками хорошо запомнил это правило, чтение газет вошло у меня в привычку. Еще один совет от профессора — погружение в науку. Я стал магистром журналистики, о чем нисколько не жалею.

Поиск своего пути — задача не простая. Заркын Тайшибай за 60 лет трудового стажа помог найти свое призвание в этой жизни сотням журналистов.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Мы знаем вас, как деятеля, который посвятил много лет изучению Абая Кунанбаева, автора многих знаковых работ о других выдающихся казахстанских личностях. Это наследие останется другим поколениям. С двухтысячных годов вы подготовили большое количество грамотных журналистов, которые сейчас трудятся не только в нашем регионе, но и по всей стране.

В знаковый день для заслуженного деятеля Казахстана Заркын Тайшибай получал поздравления из разных его уголков и даже из других стран мира. При этом человек с большой буквы о себе много говорить не любит, как и о собственных творческих и научных планах.

Заркын Тайшибай, заслуженный деятель Казахстана, академик, профессор Kozybayev University:

— Что касается того отрезка жизни моей, который прошел в СКО, он очень продуктивный. Я здесь написал за 20 лет 24 книги. Очень интересные вещи задуманы, но пока их я буду держать в секрете.

Ни один праздник не может обойтись без подарков. Их сегодня было очень много.

Дарья Пышмынцева