25 североказахстанских полицейских получили медали «Халық алғысы»

Сутками дежурили на блокпостах, охраняли карантинные зоны, устанавливали местонахождение контактных лиц, следили за правопорядком. Наград удостоились и сотрудники медицинской службы ведомства.

Наталья Бубенко трудится там 13 лет. Облачившись в противочумный костюм, она выезжала на все полицейские объекты, где требовалась ее помощь, производила забор мазков для проведения ПЦР-анализов.

Наталья Бубенко — фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории медицинской службы ДП СКО:

— Благодарю наше руководство, что заметили и отметили нашу работу во время пандемии, не только мое участие, но и моих коллег: Елены Корявченко, Татьяны Киселевой и других. Мы все вместе выезжали, прикрывая друг друга, в разные, отдаленные районы и по городу, в очаги инфекции, к контактным, тогда, когда это требовала ситуация, 24/7. Понимаем, что ситуация неординарная, поэтому сами выбрали эту профессию и должны всегда служить людям, отдаваться во благо людей.

Айгерим Муканова