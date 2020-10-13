В СКО за один день выявлено два факта браконьерства

Первый случай произошел в Мамлютском районе близ села Новое. Сотрудники охотхозяйства и полицейские задержали автомобиль марки Audi 100. В нем находились трое жителей Мамлютского района, у них обнаружили незарегистрированное двуствольное ружье 12 калибра, окровавленный полог, а в нескольких сотнях метров от машины лежала туша сибирской косули.

Второй факт незаконной охоты был выявлен в районе Шал акына. На месте происшествия стражи порядка задержали троих жителей села Алкаагаш. У них изъяли тушу косули, две гильзы 12 калибра, а также автомашину марки ВАЗ 2106.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по части 1 статьи 337 УК РК. С начала года полицейские северного региона возбудили 17 уголовных дел, связанных с браконьерством. В связи с осенним сезоном охоты такие рейды проводятся чаще.

Алишер Ашимов