В селе Дружба Тимирязевского р-на повышают качество жизни

Это урок информатики в школе села Дружба. Осваивать азы программирования и даже создавать вот такие мультфильмы здесь начали недавно. Глава одного из крестьянских хозяйств подарил школе 6 компьютеров, интерактивную доску и проектор. От интервью скромный меценат отказался. Зато в школе наперебой рассказывают, какую помощь оказывает Николай Усенков.

Рахима Сарсенева, директор Интернациональной средней школы, Тимирязевский район:

— Николай Алексеевич все дверные проёмы заменил на 1 и 2 этаже. Перекрыл полностью спортзал профлистом. Там мягкая кровля была. И столовую. Там были протёки. Они перекрыли нам две шатровые крыши.

Поддержка бизнесменов в этом селе в порядке вещей, говорят жители деревни. Школе помогают и небольшие ИП, и крупные сельхозруководители. Часто заходят в учебное заведение, интересуются, чем помочь. Даниел Вартанян, это глава ТОО «Ной Север» постелил в школе линолеум, подарил музыкальный центр и телевизор.

Не обделил вниманием и мини-центр. Здесь 15 мальчиков и девочек. Их порадовали новыми игрушками. А Бахыт Сыздыков, директор фермерского хозяйства, провёл воду в школу. На следующий год в этом учебном заведении запланирован капитальный ремонт, но это уже за счёт областной казны.

Перспективные, опорные сёла с сильными аграриями, которые заботятся о жителях. В такие деревни государство будет вкладывать бюджетные деньги. Село Дружба — яркий пример. Благодаря бизнесменам оно развивается, люди не уезжают. И с каждым годом условия сельчан улучшаются.

Канат Иманжанов, аким Интернационального сельского округа, Тимирязевский район:

— За последние два года решена одна из главных проблем населения -водоснабжение. За 2018-2019 годы мы провели реконструкцию разводящих сетей протяженность 4 км. Установлено 14 колонок. Вода подаётся круглосуточно. Также провели освещение.

На 7 улицах установили 50 современных фонарей. Отремонтировали сельский клуб, а аграрии помогли устроить там тренажёрный зал. В планах возле клуба поставить уличные тренажёры, детскую игровую площадку. С этим помогут меценаты.

Как и со строительством фельдшерско-акушерского пункта. Раньше он был на краю села, сейчас в центре. Пока возводят здание, пункт переехал в школу. Аграрии закупили жаропонижающие и противовирусные препараты про запас.

А местные власти сделают дорогу. Внутри села появится новый асфальт. На въезде проведут средний ремонт семи км. Кроме того, установят водонапорную башню. Жителей в Дружбе должно стать больше. И не только благодаря хорошим условиям. В следующем году здесь начнут строить дома для переселенцев и молодых специалистов.

Айгерим Мукашева