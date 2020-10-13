В Петропавловске 54-летний водитель сбил пешехода

ДТП, которое засняли очевидцы, произошло на пересечении улиц Караванной и Клары Цеткин около 10-ти часов вечера. К месту происшествия прибыли полицейские и врачи скорой помощи. С различными травмами пострадавшую госпитализировали в областную больницу.

Она находится в реанимации. Стражи порядка начали досудебное расследование, назначили необходимые экспертизы. Освидетельствование показало, что водитель на момент столкновения с пешеходом был трезв.

Оксана Попова, начальник штаба батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— С начала 2020-го на территории Петропавловска зарегистрировано 68 ДТП, в которых 85 человек был травмировано и 2 погибли. Из них 25 ДТП с участием пешеходов, в том числе по вине пешеходов зарегистрировано 10 ДТП. Всего за 9 месяцев 2020-го за нарушение правил дорожного движения привлечено 3124 пешехода.

Дарья Пышмынцева