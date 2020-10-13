С 18 октября в Петропавловске перестанут действовать маршруты 4М и 19М

31 возгорание разных видов транспорта меньше чем за полгода. Это не самая оптимистичная статистика 2019-го. В памяти у большинства петропавловцев остались и горящие городские автобусы. Тогда за неделю мая пожарные трижды приезжали на подобные вызовы. Обошлось без жертв.

Топ причин по возгораниям общественного транспорта возглавило короткое замыкание электропроводки. Жара тоже внесла свою негативную лепту, отмечали огнеборцы. В 2020-м подобных ЧП не было, до недавнего времени. 12 октября в объективы мобильных телефонов горожан, а затем и в региональные паблики, попала горящая «4-ка».

И тут явно дело было не в жаре. Причина возгорания в автобусе пока не установлена. В областном автотранспортном союзе, как и в городском акимате указывают на комплексную проблему, которая копилась не один год.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— На маршруте «4 М» на сегодняшний день устаревший подвижной состав. В связи с тем, будем говорить, маршрут и прекратит действовать с 18 октября. Машины действительно требуют основательного технического обслуживания. Замены каких-то агрегатов. Перевозчики не в состоянии на сегодняшний день выполнить эти работы ввиду отсутствия финансовых возможностей.

Маршрут «4М» не выдержал жесткого карантина. Частично во время него, а потом и после подорожали некоторые комплектующие общественного транспорта, который проверяется два раза в месяц, рассказала Галина Семенова.

А еще в не самое простое время наскрести на новую резину нужно, ведь скоро придут холода. В общем, проблем у перевозчиков сейчас достаточно. Готовятся к ним и петропавловцы, которые пользуются маршрутом «19М». Меньше, чем через неделю с городских дорог он исчезнет.

И ведь действительно уберут, но не для того, как многим кажется, чтобы поиздеваться над людьми, а в рамках запланированной оптимизации, говорят в городском акимате.

Бахыт Ильясов, заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Мы прорабатываем, чтобы охватить именно те, которые до 20-го до конечки ходят автобусы, мы планируем их в перспективе продлить до Заречки. Оптимизация для того и делается, чтобы все микрорайоны были охвачены, но не было нерентабельных маршрутов. Если бы был пассажиропоток нормальный, водители бы до сих пор ездили.

В случае с маршрутом «19М» автобусов много, только управлять ими некому. От пессимистичных перейдем к более оптимистичным новостям. Новому долгожданному транспорту в этом году быть. В городском акимате сказали, что речь идет сразу о 100 единицах, закупаться они будут постепенно, по мере оформления договоров.

Бахыт Ильясов, заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Необходимую документацию и письма всем мы отправили в БРК -Лизинг, покупать данные автобусы будем по механизму через АО «СПК «Солтүстік». В дальнейшем, данные автобусы будут передаваться перевозчикам. Свою готовность уже выразили ИП «Семенова» и также несколько перевозчиков.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Около 30 млн это 8 и 6 метров длиной, 10,5 метров длиной автобус стоит порядка 40 млн тенге.

Кто будет ими управлять, когда речь идет о кадровом дефиците, уже другой вопрос, который предстоит решить. Сейчас ежедневно на маршрут выходят до 200 единиц общественного транспорта. До пандемии их было на сто больше.

Дарья Пышмынцева