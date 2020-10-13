С 1 декабря в Петропавловске будет действовать электронное билетирование

ЖКХ

19:09 13 Октября 2020

Прежний механизм оплаты поездок в городском общественном транспорте тоже останется, правда, будет менее выгодным, чем использование специальной карты. Планируется, что с ней проезд будет стоить 80 тенге, а без -130. На 270 больше нужно будет заплатить за покупку транспортной карты. Пополнять её горожане смогут через любой платёжный терминал.

Бахыт Ильясов, заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В случае отказа карты, либо ее несрабатывания во время электронной оплаты пассажир будет провезен бесплатно, ему не нужно будет оплачивать поездку. И второй очень важный момент, что в случае порчи карты ему бесплатно оператор будет приобретать. Подписаны соглашения между перевозчиками, акиматом города и самой компанией оператором.  Это компания alipay, перевозчики остановились на ней.

 

 

Дарья Пышмынцева

Читайте также

В микрорайоне «Солнечный -2» прокладывают ливневую канализацию
В Мамлютском р-не на ремонт дорог в 2020 г. выделили 1 миллиард 200 миллионов тг
ТОО «Кызылжар су» выделило на ремонтную кампанию 176 млн тг
В Петропавловске продолжаются работы по благоустройству
Чистая питьевая вода — в каждом доме
С 18 октября в Петропавловске перестанут действовать маршруты 4М и 19М
В Бесколе многоэтажки подключают к централизованному отоплению
В 400 многоэтажках Петропавловска отсутствует форма управления
В Петропавловске продолжаются работы по благоустройству
130 тг будет стоить проезд в общественном транспорте с 1 декабря