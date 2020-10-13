С 1 декабря в Петропавловске будет действовать электронное билетирование

Прежний механизм оплаты поездок в городском общественном транспорте тоже останется, правда, будет менее выгодным, чем использование специальной карты. Планируется, что с ней проезд будет стоить 80 тенге, а без -130. На 270 больше нужно будет заплатить за покупку транспортной карты. Пополнять её горожане смогут через любой платёжный терминал.

Бахыт Ильясов, заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В случае отказа карты, либо ее несрабатывания во время электронной оплаты пассажир будет провезен бесплатно, ему не нужно будет оплачивать поездку. И второй очень важный момент, что в случае порчи карты ему бесплатно оператор будет приобретать. Подписаны соглашения между перевозчиками, акиматом города и самой компанией оператором. Это компания alipay, перевозчики остановились на ней.

Дарья Пышмынцева