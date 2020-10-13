Производство сыра будет запущено в СКО в следующем году

Петропавловский завод «Масло-дел» открыли в 2004 году. В ассортименте были только молоко с коротким сроком хранения и несколько видов кисломолочки. Продукцию казахстанцы полюбили за качество и доступную цену. Число покупателей росло, и в итоге спрос начал «обгонять» предложение.

Стало ясно, заводу нужна модернизация. Её начали в 2018-м. В декабре этого года запустят новую линию по упаковке ультра пастеризованного молока и сметаны мощностью 32 тысячи тонны. Сейчас идут пусконаладочные работы.

Продукцию сейчас поставляют в 21 город Казахстана. Ультра упаковка пастеризованного молока позволит предприятию выйти на международный рынок. Полезный и вкусный продукт может храниться полгода. Новая линия увеличит мощность предприятия с 88 до 120 тысяч тонн в год.

Наталья Солохина, директор ТОО «Масло-дел»:

— Сейчас начинается зимний период. Приёмка снижается. Сейчас принимаем 110-140 тонн. Чтобы задействовать мощность, мы выпускаем молокосодержащие продукты. Жирность у него идёт от 1,5 до 6%. Продукт тоже очень вкусный. Его специально сбалансировали по составу, чтобы он был приятный со сладковатым вкусом. Он очень полезен для организма.

Для модернизации завода вложили 4,8 млрд тенге инвестиций. Создадут 85 новых рабочих мест. О важности переработки говорил глава региона. Сейчас мы производим в 22 раза больше молока, чем потребляем. Сырья достаточно.

Но перерабатываем мало, чуть больше половины всего объёма. За 9 месяцев этого года в области произвели почти 500 тысяч тонн молока. По итогу года надо выйти на 600 тысяч, отмечает Кумар Аксакалов, что на 10% больше уровня 2019-го.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Увеличивается производство молока за счёт новых ферм, которые построили и сдали в прошлом году. Ежегодно будет увеличение производства молока за счёт новых ферм. В этом году мы строим 12 современных ферм. Для себя мы обозначили план, мы должны 10-15 ферм строить и сдавать.

Чем больше молока, тем выше загруженность заводов и шире ассортимент. Три года назад в области выпускали 98 видов молочки. Сейчас 150. Но вот сыр мы всё ещё завозим из других регионов и стран.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— У нас сегодня потребность в сыре 1700 тонн. Мы производим 600. 31% всего лишь. «Молочный союз» начал модернизацию. 4 млрд тенге будет вложено. Новые линии, особенно по производству сыра. В следующем году мы его запускаем. 2500 тонны сыра будет произведено.

Даже экспортировать будем, но, главное — закроем потребность своего региона. Всё-таки СК — лидер в стране по производству молока. К слову, вот уже 5-ый месяц наша область в группе тех, кто по темпам развития опережает средние республиканские показатели.

Айгерим Мукашева