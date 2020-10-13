Многодетная мать стала жертвой интернет-мошенников

Вместо нового «iPhone 11» 41-летняя женщина получила разочарование и пустой карман. Уведомление о том, что «смартфон стал вашим» горожанка получила незамедлительно, чего не скажешь о его доставке. Вежливые «организаторы» попросили оплатить почтовые издержки. И дистанционно «под честное слово» женщина перевела с карты почти 69 тысяч тенге.

Для достоверности мошенники присылали фото и видео о проходимом маршруте курьерской доставки. Даже прилагались снимки пассажиров самолета.

Умидбек Фархадов — следователь второго отдела полиции УП г.Петропавловска:

— На следующий день злоумышленники написали, что необходимо заплатить за «растаможку» 35 000 тенге и тогда выигрыш ей доставят до адреса. После очередного платежа злоумышленники прервали связь с потерпевшей и удалили ее из группы розыгрыша. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 2 «Мошенничество». Департамент полиции предупреждает: необходимо быть осторожными в связи с активизацией интернет-мошенников, быть бдительными, не участвовать в сомнительных интернет-розыгрышах.

Полицейские просят горожан никому и ни при каких обстоятельствах не передавать свои номера, пароли, коды банковских карт. Также нежелательно пересылать через мессенджеры фото личных документов.

Дарья Пышмынцева