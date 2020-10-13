Автомат в руках подростка переполошил полицейских

11 октября на пересечении улиц Конституция и Алтынсарина инспекторы видеонаблюдения заметили группу подростков, в которой один из ребят размахивал предметом похожим на оружие.

Все случилось около 10 часов вечера. Эти кадры с видеонаблюдения насторожили полицейских.

Нурлан Мухамеджанов, начальник ЦОУ УП г. Петропавловска:

— По прибытию на место автопатрулями было установлено, что у данного подростка действительно в руках находился предмет, но это был игрушечный автомат. После чего данные подростки были доставлены в управления г. Петропавловска и переданы инспекторам по делам несовершеннолетних.

Анастасия Остертак