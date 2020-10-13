1 млрд 300 мл тг сэкономили в СКО благодаря оптимизации госзакупок

Поручаю до конца года разработать единый закон, распространяющийся на все закупки квазигоссектора. Все регулируемые закупки должны осуществляться максимально прозрачно и исключительно через «Единое окно закупок». Никакое улучшение законодательства не поможет, если не будет соответствующей правоприменительной практики.

Касым-Жомарт Токаев- Президент РК

Отныне все госсзакупки в квазигоссекторе должны отслеживаться через портал «Единого окна закупок». Интернет-ресурс запустили в прошлом году и за время своего существования принёс свои плоды. Он помог североказахстанцам сэкономить почти 1 миллиард 300 миллионов тенге.

К примеру, в больнице района им.Г.Мусрепова выставили лот на поставку автозапчастей стоимостью 8,5 миллионов тенге, когда их реальная цена составляет всего 40 тысяч. В итоге от закупки там отказались. Но, были в регионе и другие подобные факты.

Нурлан Жахин — первый зам. руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Айыртауского района отказался от закупа теплообменика для котла за 377,5 миллионов тенге. При этом наивысшая цена по стране на него составляет 16 миллионов. Они хотели купить несколько котлов. К примеру, городской поликлиникой №2 сэкономлено свыше 6 миллионов тенге. Заказчик снизил цену на респираторы с 2000 тенге до 720.

Встречаются в госзакупках и другие случаи. Речь идёт о нерадивых предпринимателях, которые выдают дешевый, некачественный импортный товар за наш отечественный. Затем выигрывают закупочные конкурсы, нанося двойной ущерб государству. Реестр казахстанских производителей и индустриальные сертификаты не стали реальным барьером для лжепроизводителей.

Марат Искаков, заместитель директора палаты предпринимателей СКО:

— Есть факты того, что под маркой нашего завода предлагают неизвестную продукцию. Мы выявляем их. В нашем регионе все заполняют достаточно достоверно. Все необходимые документы предоставляют. Мониторим строительно-монтажные работы: какие материалы были заложены по ПСД и т.д . К примеру, при строительстве многопрофильной больницы был применен иностранный материал, у которого есть казахстанский аналог.

Уже после, подрядчики заменили импортные стройматериалы на отечественные.

Абай Альжанов