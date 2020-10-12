В Уалихановском районе обнаружена ханская ставка времен расцвета Золотой Орды

Урочище Кызыл Оба находится в Уалихановском районе. Это 700 километров от областного центра. Здешние просторы уникальны, и вокруг памятники многовековой истории. Нужно только внимательно приглядеться.

В прошлом году посреди степи сделали сенсационное археологическое открытие — ученые обнаружили захоронение средневековья. Жумагельды Нуркешов рассказывает, что легенду о некоем поселении местные жители передавали из уст в уста. И поверить не мог, что столкнется с ним наяву.

Жумагельды Нуркешов, житель с.Береке, Уалихановский район:

— У меня свой скот, часто пасу его на этих полях. Замечал не раз, что кирпичи рассыпаны повсюду. Таинственное и непростое место. Я догадывался, что здесь, возможно, было поселение. Рассказывал ещё в 2008 году об этом и археологам, и учёным. И вот в прошлом году догадка подтвердилась.

В прошлом году археологи и учёные приступили к масштабным раскопкам. Захоронение пристально исследовали студенты нашего «Козыбаев университи» и университета Павлодарской области. По крупинкам собирали каждый археологический элемент.

По мнению историков, в местечке в низовьях реки Силеты было городище. Доказательством гипотезы служат 7 найденных курганов, которые учёные ещё не успели исследовать.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Памятник Кызыл Оба — уникальная находка. Мавзолей возвели в первой половине 14 века в период расцвета Золотой Орды. Когда-то в этих местах находилась ханская ставка, где правили потомки Жошы хана, старшего сына великого Чингисхана.

В мавзолее найдены 4 захоронения. Они принадлежали представителям средневековой знати. Площадь усыпальницы составляла 36 квадратов. Её высота достигала 15 метров. Архитектурное сооружение украшало и дополняло своей красотой степной ландшафт.

В прошлом году из-под руин археологи достали золотую серьгу с бирюзовыми камнями, нашивки из серебра, а ещё специальные крючки. Уже в 2020-ом коллекция пополнилась и другими ценными артефактами. Это 4 серебряные монеты, которые отчеканили в столице Золотой Орды, серебряное зеркало в шёлковой раме, а ещё около 20 железных предметов обихода и керамическая посуда.

Тимур Смагулов, руководитель археологической экспедиции:

— Объем археологических находок чётко показывает, что здесь был расцвет культуры, жители имели экономические отношения с различными странами востока. Это совершенно меняет представление о степях СК. Мы можем говорить о том, что здесь процветала торговля, искусство, строительство.

Свидетельствуют об этом кирпичные сооружения из жжёной глины и специальные печи, где их изготавливали. Одним словом, кочевники в совершенстве владели гончарным делом и зодчеством.

Были в городе и каналы для орошения. Специалисты уверены, архитектурный памятник Кызыл оба позволит заполнить «белые пятна» истории северного региона и Казахстана, в целом.

Анатолий Плешаков, руководитель учебно-научного центра археологии «Kozybayev Univerсity»:

— На этом месте открываем новую страницу в истории Казахстана. Мы знаем каменный, бронзовый век, ранний железный век, а средневековье было в неизвестности. Этот промежуток он был практически неизвестен. Были общие слова, а вот здесь конкретная история СК. До сегодняшнего момента памятники средневековья не раскапывались из-за политических причин. С обретением независимости страны можно начинать эту работу.

Это полевая лаборатория. Здесь все артефакты детально изучаются, исследуются и проходят процесс реставрации. Современные технологии и 3d-моделирование помогают учёным воссоздать первозданный вид находок.

Татьяна Крупа, заведующая международной исследовательской лабораторией «Умай», Украина:

— На зеркале имеем 2 вида ткани. По моим предположениям, это может быть китайский шёлк. Мы можем говорить о функционировании Великого Шелкового пути здесь.

Для нашего региона сакральный объект «Кызыл Оба» имеет важную историческую, духовную и культурную значимость. Его нужно развивать, а главное, создать здесь комфортные условия для внутреннего и международного туризма. Заместитель главы региона Гани Ныгыметов отметил, что работы уже ведутся.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Акимат СКО совместно с министерствами образования и науки, культуры и спорта будут инициировать проект по музеефикации городища Кызыл Оба. Во-первых, это обогащает культуру регион, это позволит привлечь инвестиции, в том числе для развития инфраструктуры близлежащих сёл.

А пока археологи готовятся к полевой консервации памятника. Это делают для того, чтобы сохранить объект в целости и сохранности. В следующем году раскопки продолжатся.

Абай Альжанов