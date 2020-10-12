Почти 30 нарушений соблюдения карантина выявили полицейские региона

Правоохранительные органы

18:21 12 Октября 2020
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Вечеринку по поводу дня рождения молодые люди устроили в одном из коттеджей по улице Ульянова. На момент прибытия полицейских она была в самом разгаре, молодежь веселилась, распивала алкогольные напитки.

Как выяснилось позже, помещение для празднования именин ребята арендовали. Именинник совершеннолетний, чего нельзя сказать о его 23-х гостях. Половине из них и нет 18-ти, а двое вообще находились в состоянии алкогольного опьянения.

Эльмира Абушева, начальник ювенальной полиции УП г. Петропавловска:

— В отношении собственника коттеджа собран материал по статье 425 -й за нарушение карантина и направлен в управление городского отдела качества товаров и услуг. Необходимо отметить, что за несовершеннолетних понесут ответственность их родители. 

Штраф составит 30 МРП, а это более 83 тысяч тенге. Стоит отметить, что за время ограничительных мероприятий в областном центре полицейские выявили 1545 нарушений.

 

 

Анжелика Сычева

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