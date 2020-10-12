О необходимости поддержки медработников говорил Президент РК К.Токаев

По поручению главы государства на выплаты во втором полугодии выделили больше 150 миллиардов тенге. Однако, в получении надбавок и страховых выплат до сих пор создаются бюрократические препоны, отметил Токаев.

По его словам, на местах продолжаются «игры с цифрами», до сих пор нет прозрачности в распределении. Это недопустимая ситуация. Порой главврачи пытаются корректировать учёт рабочего времени не в пользу медиков.

Те, кто на передовой в борьбе с пандемией, не должны выпрашивать положенные им деньги, добавил Глава государства. За период пандемии по состоянию на 30 сентября от коронавируса умерли 182 медработника. Сейчас эти случаи рассматриваются различными комиссиями. Пособия выплатили только 37 семьям. И это абсолютно недопустимая ситуация, заключил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Определение причин смерти постфактум вызывает много сложностей, в том числе и этического характера. В связи с этим поручается Правительству выплатить все полагающиеся пособия семьям погибших медиков без проведения подробных расследований по этому вопросу. По всем подтвержденным случаям заболевания медицинских работников во время несения службы выплата должна быть безоговорочно осуществлена в кратчайшие сроки. В части надбавок за борьбу с коронавирусом администрирование идет по линии акиматов, поэтому поручаю акимам регионов держать данный вопрос на личном контроле.

Айгерим Мукашева