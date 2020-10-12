Новое законодательство без коррупционных рисков

Новости МТРК

18:16 12 Октября 2020
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Задача проекта — проверять нормативные правовые акты госучреждений и организаций. К примеру, мониторить законность разработанных постановлений. По мнению антикоррупционной службы, это усилит общественный контроль и прозрачность принятия государственных решений в законотворческом процессе.

Координировать всю работу будет ведущий вуз страны- Казахский национальный университет им. Аль- Фараби. Конкурсантов отберут среди общественников и активистов. Представлено 4 этапа.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Эксперт или группа экспертов несут ответственность за обоснованность подготовленных ими рекомендаций, содержащихся в заключении антикоррупционной экспертизы. Также они сопровождают проект НПА, по которому провели экспертизу на всех стадиях до ее принятия, независимо от согласия разработчика с рекомендациями экспертов. Следует отметить, что в случае непринятия разработчиком 2/3 от всех рекомендаций эксперта в заключениях антикоррупционной экспертизы, подготовленных в течение 3 месяцев, координатор вправе расторгнуть договор.

 

 

Абай Альжанов

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