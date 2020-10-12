На ярмарке в столице СКО представила около 700 тонн продукции

Официально ярмарка должна была открыться в 9 утра, но жители столицы уже с семи стоят у прилавков. Выстроились очереди, а на парковке «яблоку негде упасть». Без покупок ни один не уходит. Кто-то уносит скромный пакет, но чаще всего люди идут с мешками и тележками.

Что, в общем-то, не удивительно. По таким низким ценам натуральную, экологически чистую продукцию не найти. К примеру, овощи. Морковь, картофель, свёкла, капуста по 70 тенге за кг. От клиентов нет отбоя.

Мурат Абелмажинов, руководитель отдела предпринимательства района им. Г.Мусрепова:

— Подошли прошлогодние наши покупатели. Сказали, что ждали нас. Прошлогоднюю продукцию, которую брали, им понравилась. И они нас дождались. Пришли.

Да и новые клиенты североказахстанские овощи тоже берут охотно.

Покупатели:

— На зиму купила картошки, лука, моркови. Всё купила.

— Как цены?

— Приемлемые. По сравнению с тем, что на наших базарах и ярмарках. Тут дешевле намного.

— Дешево! 70 тенге всего лишь. В Нур-Султане таких цен нигде нет.

— Продукция СК всегда отличалась качеством и ценой. Мы любим морковь, пьём сок натуральный. Взяли побольше моркови, взяли картошки. Тайыншу знаем. Тайыншинская земля прекрасная. И я считаю, что это экологически чистый продукт.

Славится СКО и молочной продукцией. В столице её знают и любят. Молоко, сметана, творог, масло. И всё это по цене ниже средней рыночной.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Самая длинная очередь выстроилась за «Булаевским» маслом. Если честно, я очень рада, что вернусь домой и смогу найти масло в одном из супермаркетов Петропавловска. И мне не надо стоять в очереди с 8 утра в выходной день.

А жители столицы стоят. Некоторые даже пришли когда, на часах и семи не было. Говорят, в Нур-Султане «Булаевское» масло продают. Только вот его днём с огнём не найти. Когда появляется, сразу разбирают. А здесь бери сколько хочешь. И хотели жители столицы много.

Брали по 20-30 пачек. Стало понятно, такими темпами масла и к обеду не останется. Чтобы хватило всем, ввели ограничение по 10 пачек в одни руки. А после сократили до 5. В итоге клиенты, купив их, заново встают в очередь, чтобы получить ещё 5 пачек. Что же такого особенного в Булаевском масле?

Покупатели:

— Мы специально ждали ярмарку. За этим маслом пришли с утра пораньше.

— «Булаевское» масло отличное. Прямо тает во рту, а не в руках.

— Оно такое нежное. Приятное на вкус очень. Нам очень хочется его. Но оно дорого у нас стоит. Мы здесь пытаемся взять побольше.

В среднем, в Нур-Султане пачка обойдётся в 750 тенге. А на ярмарке всего 500.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Вот уже как три часа идёт ярмарка. Покупателей меньше не становится, скорее, наоборот. Очередь выстроилась не только за «молочкой». Немало желающих купить североказахстанское мясо, колбасы мёд.

От разнообразия разбегаются глаза. Витрины ломятся от ассортимента колбасных изделий. По соседству у прилавков с мясом нет отбоя от покупателей. Область привезла свыше 70 тонн мяса. Всё раскупили.

Архат Каримов, житель г.Нур-Султана:

— Мне нравится. Мясо нежное. Когда сваришь, не жёсткое. Сегодня купил конину. Цены хорошие. В СК отличное мясо. Потому что в этой области разнотравье.

По этой же причине мёд «улетает» с прилавков. Таким разнообразием полезного лакомства может похвастать далеко не каждая область. Особенный в северном регионе и кумыз, говорит Мурат Жумабаев. Житель столицы этот напиток очень любит. Пробовал кумыз из всех уголков страны.

Мурат Жумабаев, житель г.Нур-Султана:

— Вкус этого кумыза понравился. Правда, с кислинкой немного. Но пить приятно. А главное, полезно. Натуральный продукт. Никакой химии. Цены очень привлекательные.

Как и на рыбную продукцию. Североказахстанские озёра подарили мясистых и крупных щук, карасей и пелядей. Цена последних 700 тенге за кг. Тогда как средняя рыночная 1100. А кило муки высшего сорта можно было купить всего за 200 тенге.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Цены на 15-20% ниже рыночных, которые сегодня в Нур-Султан. Ежегодно мы участвуем в ярмарке. На продукцию жалоб нет. У нас экологически чистая продукция. Пользуется спросом. Участвуют в ярмарке все 13 районов и г.Петропавловск. Это порядка 130 компаний. Более ста наименований продукции.

От курта до макаронных изделий, а ещё широкий ассортимент сладостей. И даже североказахстанским ремесленникам место нашлось. Всем предоставили бесплатные точки для продажи. Такие ярмарки в столице проходят каждые выходные. По две области представляют свои лучшие товары. СК и Павлодарская — завершающие. Многие специально ждали, когда приедет именно наш регион.

Покупатели:

— Я каждый год от СКО беру муку. Мясо тут очень много. Спасибо, что цены не очень дорогие. Так что мы довольны.

— Каждый год приходим на ярмарку. Специально ждём, когда будет СКО. Запасаемся овощами. Мясо нам очень нравится.

Сегодняшнюю ярмарку ждали?

— Обязательно! Обе любимые области. Ассортимент очень большой, хороший. Мы довольны!

На ярмарке СКО представила около 700 тонн продукции. Раскупили почти всё!

Айгеоим Мукашеаа