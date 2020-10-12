Фонд областной детско-юношеской библиотеки пополнили новыми книгами

В фонд библиотеки поступило 560 книг. Это художественная, документальная, мотивационная литература и энциклопедии. Последние, кстати, в большом ассортименте. Вместе с ними также появились 4D сборники для юных исследователей юрского периода.

Майра Макишева, библиограф областной детско-юношеской библиотеки имени Г.Мусрепова:

— Есть книги и для наших маленьких читателей. Вот, например, очень интересная энциклопедия о динозаврах в формате 4D. Ее можно читать с помощью телефона или планшета. Нужно скачать специальное приложение и по QR-коду можно вращать, приближать, ухаживать за динозаврами.

Пополнились и стеллажи с исторической литературой. Ей в детской библиотеке уделяют особое внимание.

Майра Макишева, библиограф областной детско-юношеской библиотеки имени Г.Мусрепова:

— В своей программе «Ориентация на будущее, духовное возрождение» Елбасы Нурсултан Назарбаев особое внимание уделил языкам. Например, книга «История языка» рассказывает об особенностях языка народов мира.

Что касается мотивации, то советуют почитать «Магию утра для всей семьи» Хэла Элрода. Из детективов нового уровня -«Он сказал, она сказала» Эрин Келли, а из фантастики серию книг «Таня Гроттер» автора Дмитрия Емеца, повествующую о волшебстве и черной магии.

Алишер Ашимов