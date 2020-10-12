Энергопроизводящие и энергопередающие предприятия СК готовы к отопительному сезону

Ежегодно комиссия по выдаче документов приступает к работе первого августа, приём заявлений на получение подтверждения готовности к работе энергопредприятий в осенне-зимний период начинается 15 августа.

Согласно правилам, организациям необходимо предоставить пакет документов, акт готовности энергопредприятия и заключение энергетической экспертизы. В территориальной инспекции паспорт уже получили «КТ Зенченко и К», ТОО»Иван Зенченко» и «Казводхоз», также полностью готовы к зиме на Южно-Уральской железной дороге, Петропавловской ТЭЦ 2, в АО «Северо-Казахстанская РЭК».

Есть и предприятия, получившие паспорта с замечаниями, их в обязательном порядке должны устранить, в противном случае документ отзовут и организации грозит штраф в размере 300 МРП.

Николай Борзилов,руководитель департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по СКО:

— По АО «Северо-Казахстанская РЭК» там необходимо до 19 октября предоставить копию графика веерных отключений и электрических сетей. По ТЭЦ-2 там до 31 декабря необходимо предоставить копию ведомости технических параметров, прошедшего капитального ремонта на котлоагрегате №7, а до 25 декабря предоставить заключённый договор на поставку твёрдого топлива.

Айгерим Муканова