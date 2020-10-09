Зачислить ребёнка в 1 класс, встать в очередь в детский сад можно онлайн

Встать в очередь в детский сад. Эта госуслуга одна из самых популярных в городском отделе образования. Ребёнку ещё месяц не исполнился, а мамы и папы бежали в акимат, чтобы их чадо не осталось без места в детсаду. Сейчас проще.

Если интернет есть дома, идти никуда не надо. В 2018 году запустили систему «INDIGO». Ещё один плюс — прозрачность. Никаких предпочтений тем, кто придёт с подарком или белым конвертом. В информационной системе все равны.

Динара Ракишева, и.о. руководителя отдела образования г.Петропавловска:

— Устраняет причины, способствующие коррупционным рискам, позволяет снизить очередность детей, систематизировать статистические данные. Появляется возможность спрогнозировать потребность в дошкольных местах по возрастам и языкам обучения. С 2019 года внедрен раздел «Раннее бронирование». В рамках которой родители смогли заранее получить место в дошкольном учреждении.

Не выходя из дома, можно и зачислить ребенка в 1 класс. В прошлом году эту услугу в электронном формате получили 86% родителей. В 2020 абсолютно все. Выбрать, к слову, можно любую школу. В каждой выделили квоту для ребят из других микрорайонов.

А раньше, ребенок мог пойти только в школу по микроучастку, ну или туда, где появилось свободное место. Получить путёвку в пришкольный или загородный лагеря тоже стало проще.

Динара Ракишева, и.о. руководителя отдела образования г.Петропавловска:

— Результатом услуги являются путевки в лагеря, либо мотивированный отказ. На портале результат отправляется и хранится в «личном кабинете» услугополучателя. Данную услугу родители могут получить через госкорпорацию «Правительство для граждан» и в организациях образования.

Или в информационной системе «Sakura». Также через смартфон или компьютер можно самостоятельно подать документы для надомного обучения, бесплатного и льготного питания. Всего городской отдел образования предоставляет 23 госуслуги. Все доступны в электронном формате.

Айгерим Мукашева