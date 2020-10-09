Вышла в свет статья Елбасы «Духовное завещание Абая»

— История человечества многократно доказывала, что великие личности чаще приходят в этот мир в переломные эпохи, когда старое разрушается, а новое взрастает, и общество переходит из одного качества в другое. И если даром свыше личность наделяется особенными свойствами, то сочетание множества факторов переходного времени определяет уникальную миссию и неповторимую судьбу данного человека. Нурсултан Назарбаев, Первый Президент Республики Казахстан

Свою уникальную миссию 24-летний Самрат Кускенов определил еще в 9 лет. С этого возраста парень пишет стихи, обо всем, что видит и чувствует. Прикоснуться к творчеству великого Абая Кунанбаева, как открыть шкатулку с сокровищами. Только не теми, что можно продать и обогатиться, а такими, от которых наполняется душа и сознание, считает молодой поэт.

Самрат Кускенов, поэт:

— Абай Кунанбаев — выдающийся поэт. Это удивительно, как он через призму своего времени видел много поворотных событий, которые произошли в будущем. Большинство из них в качестве примеров приводит Первый Президент в своей статье. Не мог оторваться, когда ее читал.

Статья Нурсултана Назарбаева «Духовное завещание Абая» действительно дает много поводов для размышлений. В ней Елбасы подробно описал, как с помощью сильного духом и словом Абая Кунанбаева, он принимал решения, которые в большинстве своем казались очень сложными.

Ведь речь шла о благе страны. Свой труд Абай оставил молодежи. О том, что за ней будущее, постоянно говорит Первый Президент Казахстана.

«Сколько бы тяжелой, стеснявшей дух и волю народа, не была эпоха, выпавшая на долю Абая, в будущее он смотрел с надеждой. Неслучайно, переживая за молодежь грядущих дней, он обращал к ней стихотворные наставления, называя ее- «новой порослью, зеленой свежей нивой», «романтическими вестниками будущего», «поколением с чуткой мыслью, стройным слогом».

Нурсултан Назарбаев, Первый Президент Республики Казахстан

Ирина Тухватулина, и.о. директора департамента воспитательной и социальной работы Kozybayev University:

— Начало 1990-х годов. Это различные экономические проблемы и Президент принимает решение выделить огромные суммы на обучение иностранцев за рубежом. Конечно, многие восприняли этот шаг с определенной долей скептицизма, потому что сумма была не маленькая. Нужно было выбрать лучших студентов, обеспечить их проживанием в другой стране, обеспечить их обучение в лучших вузах мира. Более 12 тысяч человек прошли обучение по данной программе, и сейчас они вносят достойный вклад в развитие государства.

О статье Первого Президента, посвященной Абаю, в главном вузе региона на небольшой конференции говорили, как офлайн, так и онлайн, через zoom.

Дарья Пышмынцева