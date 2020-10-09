В СКО усиленно готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции

В последнее время в регионе наблюдается прирост североказахстанцев с положительным результатом на COVID-19. Только за последние сутки в области зарегистрировано 14 новых случаев. Как отмечают специалисты, спровоцировать рост заболеваемости может элементарная безответственность граждан.

Поэтому в очередной раз они напоминают об элементарных мерах санитарной безопасности: носить маски, обрабатывать руки и соблюдать социальную дистанцию. В период введения карантинных ограничений с 5 июля по настоящее время в Северном Казахстане на постоянной основе продолжают осуществлять контроль за соблюдением установленных ограничений.

Александр Розбах, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— Создана 21 мониторинговая группа, в состав которой входит сотрудники полиции, прокуратуры, контроля качества товаров и услуг, и другие органы. За этот период выявлено 1400 нарушений. По всем собраны материалы. По статье 425. Они направлены в управление контроля качества и безопасности услуг. В основном это нарушение масочного режима, все должны ходить в масках на улице .Так же нарушения среди мероприятий. На съемных квартирах гуляют.

Анжелика Сычева