В Петропавловске появились пешеходные 3D переходы

Нанесенный на асфальт рисунок создает оптическую иллюзию, то есть полосы пешеходного перехода кажутся объемными, напоминающими бетонные блоки. Пока их сделали только в двух местах: на пересечении улиц Сатпаева — Фрунзе и в поселке Заречный.Такое новшество должно помочь снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

— Такие пешеходы уже в соседних странах используют давно. Сейчас у нас в больших городах эти пешеходы. И вот в этом году в качестве эксперимента у нас тоже установили. В ближайшее время, если будут отклики положительные со стороны жителей, то такие пешеходы будут устанавливать по городу.

Наталья Пенчукова, жительница г.Петропавловска:

— Я прям была удивлена, когда я увидела этот переход . Идешь уже не боишься, потому что несутся эти машины и ты не знаешь или идти, или стоять. Я очень довольная этим. Спасибо вам, кто это все придумал.

Анастасия Остертак